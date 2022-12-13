В Северодонецке создали пять пунктов временного размещения для людей, утративших жилье в результате обстрелов

В пунктах есть все необходимое, чтобы пережить зиму в теплых, комфортных условиях. Фото: ТГ/Пасечник

В Северодонецке создали пять пунктов временного размещения людей, чье жилье было разрушено или сильно пострадало в результате обстрелов. В первом из них уже разместили более полусотни вынужденных переселенцев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Сегодня открыли первый ПВР вместимостью 400 человек, где уже разместили 53 человека. Всего в течение двух недель в городе откроется пять таких пунктов, - проинформировал он.

По словам руководителя Республики, несмотря на холода и обстрелы, многие северодончане не хотят покидать свой город. Но зимовать людям в неотапливаемых, разбитых домах и подвалах власти позволить не могут. Поэтому было принято решение о создании ПВР. Там есть все необходимое - свет, вода, тепло, оборудованные душевые и санузлы.

- Теперь граждане, решившие остаться в городе, могут перезимовать в тепле, пока не будет восстановлено их жилье или предоставлено новое взамен разрушенного националистами, - отметил Леонид Пасечник.

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