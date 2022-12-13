На территории завода «Азовмаш» в Мариуполе планируют создать индустриальный парк

Большая часть помещений предприятия уже расчищена, порядка 80% оборудования удалось сохранить. Фото: ТГ/Хоценко

В ДНР изучают возможность создания индустриального парка на территории мариупольского завода «Азовмаш». Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что восстановление таких промышленных гигантов поможет развитию экономики региона.

- Территории нужно давать вторую жизнь, создавать новые возможности для бизнеса, который будет в свою очередь создавать рабочие места для местного населения и платить налоги в региональный бюджет, - пояснил премьер.

По словам Хоценко, интерес к данному проекту уже проявило дочернее предприятие КАМАЗа - компания «КИП Мастер», которая свыше 18 лет занимается созданием подобных парков в России.

- По итогам совещания могу сказать, что большая часть помещений расчищена, порядка 80% оборудования удалось сохранить. Теперь предстоит принять решение по восстановлению и развитию предприятия в формате индустриального парка, - рассказал чиновник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Мариуполе построили новый девятиэтажный жилой дом, еще 90 квартир готовы к заселению

Возведение объекта заняло три месяца (подробнее)