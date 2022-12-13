В Луганске школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ

К обычному формату обучения школьники должны вернуться через две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганске школьников перевели на дистанционное обучение. Как сообщили в пресс-службе администрации города, причиной такого решения властей стало превышение эпидпорога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей.

Теперь 21 школа столицы Республики уходит на «удаленку». К обычному формату обучения школьники, по предварительной информации, должны вернуться спустя две недели.

- Еще 21 общеобразовательное учреждение Луганска в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с 13 по 24 декабря (включительно) переходит на дистанционный формат занятий, - говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации уточнили, что школьники, которые уже заболели и лечатся, могут приступить к дистанционной форме обучения после того, как полностью выздоровеют или смотря по самочувствию ребенка и рекомендациям врача.

Там также напомнили, что ранее на дистант перешли 24 школы города Луганска.

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