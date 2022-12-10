В ДНР заявили про начало строительства водовода из реки Дон

Несмотря на то, что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР сообщили, что строительство нового водовода из реки Дон стартовало. О начале реализации столь долгожданного и дорогостоящего проекта рассказал руководитель Республики Денис Пушилин во время встречи с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным в Мариуполе.

Он отметил, что наиболее острым и проблемным на сегодня для жителей Республики, помимо обстрелов, остается вопрос водообеспечения.

- Сложно, но водовод - буквально сейчас началось строительство из реки Дон - вызывает определенную долю оптимизма, - сказал врио Главы ДНР.

По словам Дениса Пушилина, строительство водовода - это всего лишь часть решения проблемы. Необходимо понимать, что эта работа должна быть сопряжена с ремонтом сетей, изношенность которых местами просто критична и достигает до 60%. По мнению руководителя Республики, такие водопотери просто недопустимы.

- Поэтому работа по восстановлению, по ремонту, в том числе капитальному, должна проходить на постоянной основе, - подчеркнул он.

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