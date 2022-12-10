Пенсионер из Первомайска попал в реанимацию из-за обморожения ног

За два дня в больницы Республики с переохлаждениями и обморожениями поступили четыре человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В реанимацию Первомайской центральной городской многопрофильной больницы госпитализировали мужчину с обморожением обеих ног. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 9 декабря. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставила в больницу скорая.

- В приемное отделение Первомайской центральной городской многопрофильной больницы ЛНР был доставлен автомобилем скорой помощи мужчина 1958 года рождения с диагнозом «обморожение 3-й степени обеих стоп, внегоспитальная пневмония», без сознания, - рассказали в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщали, что за два дня в больницы Республики с переохлаждениями и обморожениями поступили четыре человека. В МЧС напомнили гражданам, чего не стоит делать на морозе, а именно: пить спиртное и курить - это может вызвать большую теплопотерю и нарушить циркуляцию крови. Необходимо надевать одежду и обувь по сезону, не носить на морозе металлических украшений. А еще следует укрываться от ветра, так как вероятность получить обморожение на ветру очень высока.

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