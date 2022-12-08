В ДНР с июня работают 2500 специалистов из Москвы

Восстановительные работы в ДНР продолжаются

Москва направила в подшефный Донецк порядка 2500 специалистов с июня 2022 года. Они занимаются подвозом питьевой воды, работают в Комплексе городского хозяйства. В Республику также приехали инженеры, механизаторы, проектировщики и строители. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Хочу сказать огромное человеческое спасибо москвичам, что даже сейчас, в такое непростое для нашего города время, они плечом к плечу вместе с дончанами продолжают работать для того, чтобы наш город жил, — подчеркнул Солнцев.

Зампред добавил, что специалистам удалось завершить ремонтные работы по всем запланированным на этот год объектам.

— В Республике восстановили 38 учебных заведений, 41 детский сад, 8 лечебных заведений. Завершены работы на 225 многоквартирных жилых домах, — отметил Евгений Солнцев.

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