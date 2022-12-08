Для очистки дорог в Донецке задействовано 49 коммунальных машин

Специалисты уже приступили к уборке и расчистке дорог. Фото: Кулемзин/ТГ

Для борьбы со стихией на дороги вышли 49 коммунальных машин в Донецке. В городе расчищено и посыпано 678,7 км дорог общей площадью 3437,9 тыс. м². Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Специальная техника и коммунальные работники вступили в борьбу со стихией. Для приведения в порядок автомобильных дорог 8 декабря задействовано 49 единиц техники, использовано 280 т технической соли и 250 т посыпочного материала, расчищено и посыпано 678,7 км дорог общей площадью 3437,9 тыс. м², — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее в Донецк из Москвы прибыли 20 аварийных бригад. 116 специалистов будут устранять аварии и прорывы на теплотрассах, которые обслуживают многоквартирные дома, детские сады, школы и больницы. Сейчас специалисты устраняют прорыв на теплотрассе вблизи детского сада.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Пять районов Донецка частично обесточены в результате обстрелов ВФУ

СЦКК ДНР просит жителей города не покидать укрытий (подробнее)