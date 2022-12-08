Пять районов Донецка частично обесточены в результате обстрелов ВФУ

Без света частично остаются жители пяти районов Донецка (архивное фото). Фото: Минугля и энергетики ДНР

В результате обстрелов Донецка вооруженными формированиями Украины в городе частично обесточены пять районов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрелов со стороны ВФУ частично обесточены пять районов города Донецка - Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский. Обстрелы продолжаются. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий, — отметили в ведомстве.

Напомним, что под ударом украинских боевиков за сутки оказались 13 населенных пунктов Республики. Всего по ДНР было выпущено 186 боеприпасов, в результате чего погибли два мирных жителя. Повреждено шесть домов и семь объектов гражданской инфраструктуры. Сведения о последствиях украинских атак продолжают поступать.

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