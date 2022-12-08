Москва направила в помощь Донецку 20 аварийных бригад коммунальщиков

Специалисты уже приступили к ликвидации аварий. Фото: Минстрой ДНР

Москва направила подшефному Донецку 20 бригад для устранения аварий на теплотрассах. 116 коммунальщиков будут работать в круглосуточным режиме. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Специалисты помогают устранять аварии на теплотрассах, обслуживающих многоквартирные дома, детские сады, школы, больницы. Благодарим Правительство Москвы за помощь Донецку в это непростое время! — подчеркнул Хоценко.

Председатель Правительства добавил, что аварийные бригады работаю круглосуточно и полностью укомплектованы всем необходимым.

Тем временем в Донецке ухудшились погодные условия. Специальная коммунальная техника и работники уже приступили к очистке дорог и тротуаров от наледи и снега. Минздрав ДНР предупредил о том, что на льду нужно быть крайне осторожным. При получении травмы стоит обязательно обратиться к врачу.

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