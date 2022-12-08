За сутки украинские боевики убили двух мирных жителей в ДНР

ВФУ продолжают убивать мирных жителей Донбасса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 186 боеприпасов, в результате чего погибли два мирных жителя в Калининском районе Горловки. Пострадали также жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 6 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Калининском районе Горловки, Макеевке и Александровке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На амвросиевском – РСЗО «Himars» На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 152 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что под огнем ВФУ за сутки оказались 13 населенных пунктов Республики.

Напомним, что за предыдущие сутки жертвами обстрелов украинских боевиков стали четверо мирных жителей, еще 20 человек, включая двух детей, получили ранения.

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