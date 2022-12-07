Украинские боевики целенаправленно обстреляли Дворец спорта «Дружба» в Донецке высокоточными снарядами Excalibur

Военные эксперты СЦКК ДНР обнаружили фрагменты ракеты во Дворце спорта «Дружба». Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины 6 декабря обстреляли Дворец спорта «Дружба» с применением снарядов M982 Excalibur, которые относятся к классу высокоточного оружия. Его применение по гражданскому объекту массового посещения, где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Установлено, что обстрел Калининского района Донецка со стороны ВФУ осуществлен с применением снарядов M982 Excalibur (управляемый активно-реактивный снаряд). Страны НАТО продолжают вместе с украинскими боевиками терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Военные эксперты СЦКК ДНР подчеркнули, что обстрел Калининского района Донецка велся с позиций расположенных в районе населенного пункта Александполь. Это зона ответственности 68 отдельной егерской бригады.

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