В Донецке под завалами был найден погибший военнослужащий и музыкант Андрей Старинцев

В Донецке погиб Андрей Старинцев. Фото: Архив КП

В Донецке пол завалами был найден труп Андрея Старинцева — военнослужащего Донецкой Народной Республики, композитора и музыканта. Он погиб в результате обстрела центра Донецка 6 декабря. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг – военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами. Не мог с вечера ему дозвониться, предчувствовал, что что-то не то, — рассказал Денис Пушилин.

Лидер Республики выразил искренние соболезнования близким погибшего.

Напомним, что вчера украинские боевики нанесли массированный удар по центру Донецка. Прилеты вражеских ракет были зафиксированы в районе Южного автовокзала, торгового центра «Золотое кольцо», в крышу одного из домов по проспекту Дзержинского и в здание по улице Федора Зайцева. Также пострадал детский сад на улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского. Были попадания и в Донецкий городской молодежный центр.

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