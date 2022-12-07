«Тяжелые черепно-мозговые травмы и переломы конечностей»: медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Шахтерском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. Фото: ДНР Онлайн

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии на трассе между Торезом и Шахтерском получили тяжелые черепно-мозговые травмы, а также скелетные травмы таза и конечностей. Один из пострадавших умер. Об этом сообщила заведующая приемным отделением Центральной Республиканской больницы города Тореза Ольга Валушина.

— Было трое пострадавших, в настоящий момент один из них умер. Все поступили с политравмами — это тяжелая черепно-мозговая, а также скелетные травмы таза, конечностей, — отметила завотделением.

Ольга Валушина подчеркнула, что один пострадавший 1943 года рождения, второму 46 лет. Погибшему был 61 год.

— Мы вызвали санавиацию. По линии санавиации был вызван нейрохирирг и вопросы о возможной транспортировке будут решаться после его приезда, — добавила завотделением торезской больницы.

Напомним, что сегодня на трассе Т-0517 между Торезом и Шахтерском столкнулись грузовик и микроавтобус. 16 человек погибли, еще двое были госпитализированы. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неосторожности водителя автобуса. Он выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

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