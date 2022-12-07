Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварии под Шахтерском, в которой погибли 16 человек

На месте работают экстренные службы. Фото: ДНР Онлайн

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварии на трассе между Шахтерском и Торезом. В ДТП погибли 16 человек, в том числе военнослужащие Республики. Еще два человека получили травмы. По предварительным данным, причиной аварии стала неосторожность водителя автобуса, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

— Предварительно установлено, что водитель автобуса, совершавшего рейс по маршруту г. Снежное – г. Донецк, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении военным КАМАЗом, — отметили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что ДТП на трассе между Шахтерском и Торезом произошло сегодня утром. Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибших и поручил оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших.

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