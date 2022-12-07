Отделения ЦРБ в Донецке, Ясиноватой, Горловке и Макеевке не будут работать 10 декабря

Отделения в других городах Республики продолжат работу в штатном режиме. Фото: ЦРБ ДНР

10 декабря не будут работать отделения Центрального Республиканского Банка, расположенные в Донецке, Ясиноватой, Горловке и Макеевке. Это связано с участившимися обстрелами городов Республики. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Сообщаем вам, что 10 декабря 2022 года, в связи с участившимися обстрелами, отделения Центрального Республиканского Банка в городах: Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая не будут осуществлять обслуживание клиентов, — отметили в банке.

В ЦРБ добавили, что отделения Центрального Республиканского Банка, которые находятся на территории МРЭО Донецкой Народной Республики, будут работать в штатном режиме.

Напомним, что за сутки ВФУ убили четырех мирных жителей в ДНР, еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Всего по Республике было выпущено 147 боеприпасов. Под огнем оказались 11 населенных пунктов ДНР.

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