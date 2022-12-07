Украинские боевики ранили 20 мирных жителей ДНР за сутки

Огнем ВФУ повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике за сутки 147 боеприпасов, в результате чего ранения получили 20 мирных жителей Республики, в том числе две детей 2005 и 2008 годов рождения. От агрессии ВФУ погибли четыре мирных жителя в Ворошиловском районе Макеевки и Донецке. ОБ этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 50 домостроений в Ворошиловском районе Донецка, Горловке, Макеевке и Еленовке, а также 27 объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 122 мм. На горловском – артиллерию 152 мм, минометы 120 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Майорск, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка и Еленовка.

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