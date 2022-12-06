Денис Пушилин: «Противник наносит удары с единственной целью - убить как можно больше наших людей»

В Республике хотят создать для граждан как можно большую безопасность в нынешних условиях. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Украинская армия с особой интенсивностью обстреливает жилые кварталы ДНР, причем делает это предельно жестоко. Под огнем ВСУ находятся такие крупные города, как Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и Еленовка. Только за сегодняшний день противник выпустил по Республике более 130 боеприпасов, забрав четыре человеческих жизни и ранив 19 мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что все обстрелы ВСУ - варварские, веерные, без каких-то конкретных целей.

- Противник наносит удары «по площадям» с единственной целью - убить как можно больше наших людей, сломить нашу волю, - считает лидер ДНР.

В связи с этим Денис Пушилин вновь призвал руководителей ведомств, бюджетных организаций и частных предприятий максимально перестроить свою работу, введя дистанционный режим и убрав людей из офисов. А также особо подчеркнул: все подъезды и бомбоубежища должны быть открыты.

- Станет спокойнее - возобновим работу и учебу. Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях. Берегите себя и детей! - подчеркнул врио Главы ДНР.

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