Остановила работу Верхнекальмиусская фильтровальная станция

Жители крупных городов ДНР снова остались без воды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Верхнекальмиусская фильтровальная станция была вновь обесточена в результате обстрела украинских боевиков. Об этом сообщили в администрации города Макеевка.
- В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, - проинформировали там.
В Макеевке из-за остановки работы станции прекращена подача питьевой воды на часть Червоногвардейского района города. Вода не поступает также в поселки Калинина, Крупской, Горького, Первомайский, Красный Партизан, Карла Маркса и Аварийный.
Напомним, что Верхнекальмиусская водохранилище является одним из центральных элементов системы водоснабжения Донецка и других крупных городов ДНР - в частности, Макеевки и Ясиноватой. Фильтровальная станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны украинской армии.
Напомним, что Верхнекальмиусская водохранилище является одним из центральных элементов системы водоснабжения Донецка и других крупных городов ДНР - в частности, Макеевки и Ясиноватой. Фильтровальная станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны киевской армии и останавливала свою работу.
Ранее украинская сторона полностью прекратила поставку воды в Республику по главному источнику водоснабжения - каналу Северский Донец-Донбасс. Жители городов вот уже несколько месяцев испытывают острый дефицит воды. Восполнить его помогают альтернативные водоводы, которые были построены специалистами из России.
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