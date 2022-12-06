Остановила работу Верхнекальмиусская фильтровальная станция

Жители крупных городов ДНР снова остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верхнекальмиусская фильтровальная станция была вновь обесточена в результате обстрела украинских боевиков. Об этом сообщили в администрации города Макеевка.

- В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, - проинформировали там.

В Макеевке из-за остановки работы станции прекращена подача питьевой воды на часть Червоногвардейского района города. Вода не поступает также в поселки Калинина, Крупской, Горького, Первомайский, Красный Партизан, Карла Маркса и Аварийный.

Напомним, что Верхнекальмиусская водохранилище является одним из центральных элементов системы водоснабжения Донецка и других крупных городов ДНР - в частности, Макеевки и Ясиноватой. Фильтровальная станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны украинской армии.

Напомним, что Верхнекальмиусская водохранилище является одним из центральных элементов системы водоснабжения Донецка и других крупных городов ДНР - в частности, Макеевки и Ясиноватой. Фильтровальная станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны киевской армии и останавливала свою работу.

Ранее украинская сторона полностью прекратила поставку воды в Республику по главному источнику водоснабжения - каналу Северский Донец-Донбасс. Жители городов вот уже несколько месяцев испытывают острый дефицит воды. Восполнить его помогают альтернативные водоводы, которые были построены специалистами из России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР хотят наладить круглосуточное водоснабжение во всех городах и поселках

Денис Пушилин возлагает надежды на новый водоканал из реки Дон (подробнее)