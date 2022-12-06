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НовостиПолитика6 декабря 2022 12:48

Как минимум 6 мирных жителей погибли в Донецке в результате массированных обстрелов ВСУ

На протяжении всего дня город подвергается ракетным ударам противника
Ирина ДМИТРИЕВА
Донецк переживает страшнейшие обстрелы за все годы войны

Донецк переживает страшнейшие обстрелы за все годы войны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли как минимум 6 мирных жителей, количество раненых еще уточняется. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Напомним, что центр Донецка сегодня подвергся серии обстрелов противника из РСЗО «Град». Прилеты вражеских ракет были зафиксированы в районе Южного автовокзала, торгового центра «Золотое кольцо», в крышу одного из домов по проспекту Дзержинского и в здание по улице Федора Зайцева.

Один из украинских снарядов попал в третий этаж здания торгового центра «Yellow» в районе центрального универмага Донецка, пробив крышу здания и оборвав жизнь мирной жительницы.

Сообщается также, что при обстреле города пострадал ряд учебных заведений - детский сад на улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского. Были попадания и в Донецкий городской молодежный центр.

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