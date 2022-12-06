Как минимум 6 мирных жителей погибли в Донецке в результате массированных обстрелов ВСУ

Донецк переживает страшнейшие обстрелы за все годы войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли как минимум 6 мирных жителей, количество раненых еще уточняется. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Напомним, что центр Донецка сегодня подвергся серии обстрелов противника из РСЗО «Град». Прилеты вражеских ракет были зафиксированы в районе Южного автовокзала, торгового центра «Золотое кольцо», в крышу одного из домов по проспекту Дзержинского и в здание по улице Федора Зайцева.

Один из украинских снарядов попал в третий этаж здания торгового центра «Yellow» в районе центрального универмага Донецка, пробив крышу здания и оборвав жизнь мирной жительницы.

Сообщается также, что при обстреле города пострадал ряд учебных заведений - детский сад на улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского. Были попадания и в Донецкий городской молодежный центр.

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