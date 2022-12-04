За день украинские боевики ранили девять мирных жителей ДНР

Мирные жители каждый день страдают от снарядов ВФУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины за день ранили девять мирных жителей в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела центра Донецка ранения получили две женщины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— На текущий момент в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке ранены 8 мирных жителей, в Новолуганском — 1. Всего от рук военных преступников сегодня пострадало 9 мирных жителей, — отметили в ведомстве.

В Штабе призвали жителей Донецка и пригородов оставлять подъезды открытыми, это может спасти жизнь прохожим.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Донецка с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Повреждения получили дома на улице Челюскинцев и проспекта Маяковского, здание оператора «Комтел» и территория стадиона «Донбасс Арена».

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