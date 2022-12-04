Девять детей ДНР отправились на лечение в российские федеральные больницы

Девять детей Республики смогут поправить свое здоровье в клиниках Республики. Фото: t.me/GD_MZ_DNR

Девять детей из Донецкой Народной Республики отправились на лечение в федеральные клиники при содействии Минздрава России и Штаба по генеральному сотрудничеству Генерального совета партии «Единая Россия». Об этом сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

— Все ребята нуждаются в оказании узкоспециализированной медицинской помощи по разным профилям, обеспечение которой будет возможно в федеральных центрах России, — добавил министр.

Напомним, что сегодня союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны России, Центрального спортивного клуба Армии и Общероссийского Народного Фронта передали в Мариуполь 35 тонн гуманитарной помощи. В нее пошли матрасы, постельное белье и предметы личной гигиены. Помощь получат жители Мариуполя, оказавшиеся в силу разных обстоятельств в сложной жизненной ситуации.

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