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НовостиПолитика4 декабря 2022 13:47

Украинские боевики вновь обстреляли центр Донецка: очевидцы сообщают о прямом попадании в многоэтажный дом

Под ударом вновь оказался район гастронома «Москва»
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка

ВФУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли центр Донецка. По сведениям очевидцев, снаряды упали в районе гастронома «Москва» и бульвара Пушкина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Очевидцы сообщают о прилетах возле Главпочтампта, бывшего гастронома «Москва», бульвара Пушкина, улиц Университетской и Щорса в Ворошиловском районе. Максимально ограничьте перемещения по улице! — подчеркнул мэр.

Также очевидцы сообщают о прямом попадании в многоквартирный дом на улице Челюскинцев.

В СЦКК Донецкой Народной Республики отметили, что за полчаса по Ворошиловскому району Донецка было выпущено восемь ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Тоненькое.

Напомним, что два дня назад ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по центральной части Донецка.

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