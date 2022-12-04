Украинские боевики вновь обстреляли центр Донецка: очевидцы сообщают о прямом попадании в многоэтажный дом

ВФУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли центр Донецка. По сведениям очевидцев, снаряды упали в районе гастронома «Москва» и бульвара Пушкина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Очевидцы сообщают о прилетах возле Главпочтампта, бывшего гастронома «Москва», бульвара Пушкина, улиц Университетской и Щорса в Ворошиловском районе. Максимально ограничьте перемещения по улице! — подчеркнул мэр.

Также очевидцы сообщают о прямом попадании в многоквартирный дом на улице Челюскинцев.

В СЦКК Донецкой Народной Республики отметили, что за полчаса по Ворошиловскому району Донецка было выпущено восемь ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Тоненькое.

Напомним, что два дня назад ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по центральной части Донецка.

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