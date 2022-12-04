Украинские боевики ранили еще двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка

В жилых домах повреждены крыши, перекрытия, остекления и фасады. Фото: ДНР Онлайн

Еще две мирные жительницы 1932 и 1998 годов рождения получили ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Ладожской, 3 ранения получили женщины 1932 и 1998 годов рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что вооруженные формирования Украины повредили здание школы №52 и магазина «Продукты» в Куйбышевском районе. Прямое попадание снаряда в частный жилой дом зафиксировано на улицах Дружбы, Химиков, Аэрофлотская, Агротехническая, Умова. Повреждения также получили жилые дома на улицах Сомова и Ладожская.

В ведомстве добавили, что в Киевском районе Донецка повреждены жилые дома на улицах Орбиты и Сормовской.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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