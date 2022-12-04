Украинские боевики нанесли массированный удар по трем районам Донецка

Снаряды украинских боевиков повредили жилые дома в районе радиорынка «Маяк». Фото: Кулемзин/ТГ
Вооруженные формирования Украины обстреляли сразу три района Донецка. Жилые дома повреждены в поселке Азотный, вблизи радиорынка «Маяк» и в Петровском районе. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— В результате обстрелов со стороны украинских нацистов Петровского района по улице Ревякина повреждена теплотрасса. Без центрального отопления остались 13 жилых домов, 2 школы и детский сад. Работники теплосети устраняют повреждения, — отметил мэр города.
Кулемзин подчеркнул, что и Куйбышевский район подвергся вражескому обстрелу. Под огнем оказались микрорайоны Азотный, Горняк, Топаз. Зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по улице Дружбы, повреждения также получили два соседних дома — посечены кровли, фасады, остекления окон.
Напомним, что в результате обстрела ВФУ Донецка ранения получили четыре мирных жителя.
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