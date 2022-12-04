Четыре мирных жителя ранены в Куйбышевском и Киевском районах Донецка

Возгорание зафиксировано в частном доме в районе радиорынка «Маяк». Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Украинские боевики ранили 4 мирных жителей при обстреле из реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерии НАТО калибром 155-мм в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, — отметили в Штабе.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрела Куйбышевского района зафиксировано прямое попадание в одни из домов частного сектора по ул. Химиков. Повреждена кровля, фасад здания, выбито остекление окон.

Напомним, что ранее украинские боевики ранили мирного жителя в населенном пункте Новолуганское. Снарядами ВФУ повреждено здание школы и котельной на улице Школьной.

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