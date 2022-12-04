Новую Конституцию в ДНР примут до конца года

Все юридические процессы планируют завершить в ближайшее время. Фото: ДАН

Проект новой Конституции Донецкой Народной Республики примут до конца 2022 года. Все юридические процессы планируется завершить в ближайшее время. Об этом сообщил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

— Проект новой Конституции Донецкой Народной Республики фактически готов, сейчас документ проходит финальные согласования. Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации, — отметил Бидевка.

Напомним, что нынешняя Конституция ДНР была принята 14 мая 2014 года после провозглашения независимости Республики. Позже Донецкой Народной Республики вошла в состав России в качестве субъекта, а статус республики РФ предполагает наличие собственной Конституции.

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