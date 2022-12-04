Украинские боевики ранили мирного жителя в Новолуганском

ВФУ продолжают убивать и ранить жителей Республики (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Новолуганское, в результате чего ранения получил мирный житель 1985 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Школьной, 2 ранен мужчина 1985 года рождения. Также повреждено здание школы и котельной. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

Напомним, что украинские боевики за сутки ранили четырех мирных жителей Донецкой Народной Республики. Повреждено 14 домостроений в в Горловке и Донецке, а также один объект гражданской инфраструктуры. За сутки под огнем вооруженных формирований Украины оказались Донецк, Гольмовский, Горловка, Майорск, Озеряновка, Широкая Балка, Яковлевка, Минеральное, Каштановое и Ясиноватая.

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