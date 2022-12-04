Курские специалисты закончили ремонт амбулатории в Урзуфе

Строители обустроили территорию возле больницы. Фото: t.me/HocenkoVP

Специалисты из Курской области завершили восстановление амбулатории в селе Урзуф. Строители заменили электропроводку, восстановили пожарную сигнализацию, проложили водопроводные и канализационные сети, а также выполнили большой объем внутренних отделочных работ. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Выражаю благодарность губернатору Курской области Роману Владимировичу Старовойту и всей его команде за поддержку жителей ДНР, — подчеркнул Хоценко.

Строители также благоустроили территорию медицинского учреждения, заменили ограждения и перила на входе.

Тем временем якутские строители завершают капитальный ремонт школы №2 в городе Кировское. Специалисты уже заменили кровлю и систему отопления, а сейчас занимаются косметическим ремонтом здания. В городе также отремонтировано дорожное покрытие и уличное освещение.

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