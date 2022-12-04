Украинские боевики за сутки ранили четырех мирных жителей и повредили 14 домов в ДНР

ВФУ вновь обстреливали жилые кварталы Донецка и других городов ДНР. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки ранили четырех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденных Волновахе и Никольском. Огнем украинских боевиков повреждено 14 домов в Горловке и Донецке, а также один объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, артиллерию 155 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм. На горловском – артиллерию 152 мм, танки, минометы 120 мм. По ДНР было выпущено 143 единицы различных боеприпасов, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что под огнем вооруженных формирований Украины оказались Донецк, Гольмовский, Горловка, Майорск, Озеряновка, Широкая Балка, Яковлевка, Минеральное, Каштановое и Ясиноватая.

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