Бывший военнослужащий ДНР из батальона «Сомали» был вынужден срочно покинуть видеоконференцию с Путиным из-за обстрела Донецка

Защитник Донбасса успел поблагодарить президента РФ за вхождение региона в состав России. Фото: t.me/pushilindenis

Одному из участников видеоконференции, которую провел сегодня Владимир Путин с людьми с ограниченными возможностями, пришлось срочно прервать встречу из-за обстрела Донецка украинскими боевиками. До этого момента бывший военнослужащий легендарного батальона «Сомали» Вадим Серик успел поблагодарить президента РФ за вхождение Донбасса в состав России.

- Хотел бы поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо Вам, - сказал он во время видеовстречи с российским лидером.

В разговоре с президентом РФ Серик рассказал, что в 2015 году он пошел защищать Донбасс, но получил минно-осколочное ранение в поселке Спартак недалеко от Донецкого аэропорта, после чего стал инвалидом-колясочником. Пострадавший солдат затронул очень важный вопрос - о необходимости создания в Донецкой Народной Республике центра реабилитации для раненых бойцов. Местные власти неоднократно подходили к этому вопросу, изучали опыт других регионов России, но все упиралось в финансирование.

Теперь вопрос обещает быть решен - Президент России поддержал эту идею.

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