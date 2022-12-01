Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил в направлении Авдеевки

Тяжелые бои за Донбасс продолжаются. Фото: УНМ ДНР

Союзные войска продолжают продвигаться вперед, несмотря на яростное сопротивление противника. Они постепенно сжимают кольцо вокруг Авдеевки и приближаются к тем точкам, с которых сейчас ведутся вражеские обстрелы жилых районов Донецка. Об этом заявил в своем вечернем видеообращении на телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что именно движет защитниками Республики.

- Безусловно, ребята делают все возможное с учетом понимания, что здесь находятся их семьи и близкие, и что противника нужно отодвинуть как можно быстрее, лишить его возможности обстреливать наши города, наши населенные пункты, - заявил лидер ДНР.

По слова Дениса Пушилина, успехи есть и на марьинском, и на артемовском направлениях, где была сегодня дозачищена Курдюмовка, а ранее освобожден ряд поселков - Андреевка и Перше Травня.

На угледарском направлении наблюдаются попытки противника контратаковать. Но их вовремя пресекают.

- В общем, ребята не стоят на месте и продвигаются только вперед, - заверил лидер ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР посмертно наградили орденом «За доблесть» защитника Республики Александра Коростелева, замученного в украинском плену

Награду погибшего бойца вручили его семье (подробнее)