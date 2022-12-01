ВСУ вновь обстреляли центр Донецка из «Градов», по городу были выпущены 12 ракет

Сегодня днем ударам уже подверглись бульвар Шевченко и улица Набережная в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Второй раз за день Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В 19:13 из Авдеевки по территории Ворошиловского и Куйбышевского районов выпущено 12 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», сообщает СЦКК. Информация о последствиях обстрелов уточняется, - проинформировал мэр.

Градоначальник также уточнил, что в результате обстрела в центре города были повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов в районе магазина «Изумруд».

Тем временем под вражеский огонь на протяжении дня попадали и другие районы Донецка - Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский. В последнем обстрелом было повреждено остекление в детском саду № 150 и многоквартирном доме. Кроме того, пострадало здание школы-интерната № 3.

- В третий раз ВФУ попадает в здание, где обучаются дети из малообеспеченных семей и дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, - сообщил Кулемзин.

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