На севере Горловки под обстрелом ВСУ погибла женщина

Количество жертв среди мирного населения растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем украинские войска подвергли обстрелу поселок городского типа Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Об этом уведомил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

Он заявил, что очевидцы сообщают про разрывы снарядов в районе улиц Новозаводская и Большая Гольма, и призвал жителей предпринять личные меры безопасности и немедленно уйти с улиц.

Однако жертв не удалось избежать.

- В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в пгт Гольмовский по улице Новозаводская погибла мирная женщина 1975 года рождения, - сообщил мэр.

Тем временем в СЦКК заявили про обнаруженные в Горловке украинские противопехотные фугасные мины «Лепесток». Там уточнили, что опасные взрывные устройства были найдены на улице Рогозина, 10 - это Калининский район города. Однако военные эксперты предупреждают, что опасность в виде подобных боеприпасов может подстерегать жителей и в других местах.

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