В Первомайске займутся ремонтом многоэтажных домов, энергосистемы и социально значимых объектов

В многоэтажных жилых домах строители восстановят кровлю. Фото: t.me/glava_lnr_info

В ЛНР специалисты займутся восстановлением жилого фонда и социальной инфраструктуры Первомайска. Они намерены реализовать здесь 34 инфраструктурных проекта. Об этом заявил заместитель главы администрации города Иван Ефимов во время встречи с делегацией Калужской области, которая прибыла в Республику.

Представитель мэрии уточнил, что в планах также привести в порядок энергосистему населенного пункта.

- В Первомайске реализуются 34 инфраструктурных проекта по ремонту кровель многоэтажных жилых домов, энергосистемы города и восстановлению социально значимых объектов, котельных, - отметил он.

По словам чиновника, благодаря усилиям шефов - Калужской области России - Первомайск наконец получил долгожданную воду. А до этого более полугода находился в водной блокаде, устроенной Украиной.

- Полгода напряженной работы водителей водовозов со всей Республики, которая наконец увенчалась строительством насосной станции. Большой низкий поклон братьям из Калуги, - сказал заммэра.

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