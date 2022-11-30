ВФУ вновь обстреляли Донецк, ранена мирная жительница

Пострадавшую госпитализировали в больницу им. Калинина Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по нескольким районам Донецка, в результате чего осколочные ранения получила мирная жительница 1962 года рождения. Зафиксированы также повреждения домов. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По поступившей информации сегодня в 19:35 в Куйбышевском районе ранения получила женщина 1962 года рождения. С проникающими ранениями доставлена в больницу им. Калинина, — отметил мэр.

В СЦКК подчеркнули, что в Куйбышевском районе повреждены частые жилые дома на улицах Амурская и Григоровича. В Киевском районе Донецка зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом на улице Мицкевича. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры филиала Донецкого ПУВКХ ДНР КП «Вода Донбасса» и жилых домов на улице Челюскинцев, Мицкевича и Левицкого.

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