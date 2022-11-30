В полностью разрушенной Попасной восстановят фильтровальную и Ж/Д станции

За город шли тяжелые бои в течение двух месяцев (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Попасной, полностью разрушенной украинскими боевиками, восстановят ту часть, которая необходима для работу фильтровальной станции и железнодорожного узла. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Сама Попасная будет частично восстановлена для того, чтобы запустить в полном объеме, железнодорожную станцию – большой узел, и там у нас стоит (один из перекачивающих воду подъемов) Западная фильтровальная станция, — подчеркнул врио Главы Республики.

Леонид Пасечник отметил, что в Попасной не осталось практически не одного целого дома, город на 99% разрушен украинскими боевиками.

— Это такая, самая тяжелая точка: больше всего ВСУ держались за этот участок. Во-первых, преобладающие высоты — для них, для военных, это достаточно серьезное направление. Во-вторых, достаточно серьезный железнодорожный узел, туда шел подвоз техники, боеприпасов, продуктов питания — всего, что необходимо для армии, вот поэтому они Попасную подготовили очень серьезно, мы за нее дрались два месяца, — отметил лидер ЛНР.

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