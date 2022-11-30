Леонид Пасечник подписал указ о демобилизации аспирантов

Ранее указ о демобилизации аспирантов подписал Денис Пушилин. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики подписал указ о демобилизации аспирантов, которые учатся на очной и очно-заочной формах обучения. В рамках демобилизации с фронта вернулись уже более 270 человек. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Вопрос присутствия студентов на фронте для республики был очень болезненным. Но благодаря решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина у нас сейчас полным ходом идет процесс демобилизации ребят: вернулись более 270 студентов, — подчеркнул лидер ЛНР.

Леонид Пасечник добавил, что со студентами, которые решат продолжить служить Родине и оборонять ее рубежи, будут заключены контракты с предоставлением академического отпуска в вузе на весь период прохождения военной службы.

— Считаю, что наша молодежь должна развиваться, учиться и проявлять инициативу для развития государства. Это один из основополагающих векторов Луганской Народной Республики, всей Российской Федерации, — подчеркнул Леонид Пасечник.

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