Горловским врачам помогают медики из Кузбасса

Другие регионы России продолжают отправлять в Республики медицинскую помощь и бригады медиков (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Реаниматологи, врачи скорой помощи и медсестра-анестезиолог из Кузбасса помогают врачам Горловки. Всего в Республике работают порядка 250 медиков-волонтеров из других регионов России. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Горловке очень нужны квалифицированные медики, город ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины, да и линия фронта совсем рядом. Поэтому пациентов много, травмы зачастую тяжелые, — отметил Хоценко.

Председатель Правительства подчеркнул, что врачей-волонтеров не пугают трудности.

— Медиков из Кузбасса трудности не пугают. Вместе с горловскими коллегами они борются за каждого пациента, — отметил Виталий Хоценко.

Напомним, что ранее в Луганск доставили гуманитарную помощь для военнослужащих, которые проходят здесь лечение после ранений. Поддержку бойцам оказала Калужская область России.

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