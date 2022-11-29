В селе Нижнее Лозовое к северу от Дебальцево обнаружены украинские противопехотные мины

Применение таких мин по гражданским объектам - это очевидное военное преступление. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска продолжают дистанционно минировать города Донбасса при помощи реактивной артиллерии. Их противопехотные фугасные мины ПФМ-1 «Лепесток» были найдены в селе Нижнее Лозовое, расположенном к северу от Дебальцево. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В селе Нижнее Лозовое обнаружены сброшенные ВФУ запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», - проинформировали в военном ведомстве.

Напомним, взрывной «Лепесток» представляет собой противопехотную мину нажимного действия, предназначенную для систем дистанционного минирования. Применение таких мин по гражданским объектам - это очевидное военное преступление.

Тем не менее, использовать их ВСУ начали очень активно в Донбассе. В июле залп рассеял тысячи «Лепестков», в том числе в Центральном парке столицы ДНР. А в последние дни июля и в начале августа тысячи мин «Лепесток» были рассеяны по всему Донецку и городам-спутникам. На таких малозаметных боеприпасах подорвалось немало людей.

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