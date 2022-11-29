ВСУ задействовали при обстрелах ДНР практически весь имеющийся арсенал оружия

Под прицельным огнем украинских войск оказались одиннадцать населенных пунктов Республики. Фото: СЦКК ДНР
За прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 147 боеприпасов. При этом использовали практически все виды имеющегося у них оружия - реактивные системы залпового огня «Himars», «Ураган» и «Град», артиллерию калибра 155 и 152 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказались одиннадцать населенных пунктов Республики, включая Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловку, Пантелеймоновку, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевку, Макеевку и Квашино.
Массированные удары привели к жертвам.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Ворошиловском районе Донецка, - заявили наблюдатели.
Кроме того, обстрелами были повреждены 16 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.
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