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НовостиПолитика29 ноября 2022 6:39

ВСУ задействовали при обстрелах ДНР практически весь имеющийся арсенал оружия

За прошедшие сутки по территории Республики были выпущены почти 150 боеприпасов
Ирина ДМИТРИЕВА
Под прицельным огнем украинских войск оказались одиннадцать населенных пунктов Республики. Фото: СЦКК ДНР

Под прицельным огнем украинских войск оказались одиннадцать населенных пунктов Республики. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 147 боеприпасов. При этом использовали практически все виды имеющегося у них оружия - реактивные системы залпового огня «Himars», «Ураган» и «Град», артиллерию калибра 155 и 152 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказались одиннадцать населенных пунктов Республики, включая Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловку, Пантелеймоновку, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевку, Макеевку и Квашино.

Массированные удары привели к жертвам.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Ворошиловском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

Кроме того, обстрелами были повреждены 16 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

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