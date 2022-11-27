Музыканты из Москвы и Саратова дали концерт в луганской филармонии

Музыканты исполнили знаковые классические произведения. Фото: пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР

Московский виолончелист Арсений Безносиков и академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии под управлением дирижера из Саратова Михаила Мясникова дали концентр в луганской филармонии. Они исполнили произведения Бориса и Петра Чайковских, а также Роберта Шумана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики.

— Музыканты исполнили Симфониетту для струнного оркестра Бориса Чайковского, Элегию и Русскую тему из Серенады для струнного оркестра Петра Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром ля минор Роберта Шумана, — отметили в пресс-службе Минкульта.

В Министерстве добавили, что Всероссийские филармонические сезоны» – проект Министерства культуры РФ и Московской государственной академической филармонии. Он направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Луганске стартовал первый турнир по тайскому боксу

Соревнования собрали почти две сотни спортсменов из ЛНР и ДНР (подробнее)