Артиллерия ВФУ убила трех мирных жителей Макеевки

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей ДНР. Фото: Архив КП

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, есть жертвы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин, — отметили в ведомстве.

В Совместном центре контроля и координации огня отметили, что за два часа по району было выпущено 11 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Обстрел города велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Авдеевка.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Кировский, а также Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Под огнем ВФУ оказался также район бульвара Пушкина. Жертвами украинской агрессии стали три мирных жителя. По районам были выпущены артиллерийские снаряды 152 и 155 мм. Кроме того, по границе Киевского и Ворошиловского района было выпущено пять снарядов из РСЗО «Град».

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