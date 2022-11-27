Украинские боевики ранили трех мирных жителей в Кировском районе Донецка

Удар пришелся на улицу Петровского в Кировском районе города. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях Донецка. В 12:20 в Кировском районе по улице Петровского ранения получила женщина 1957 года рождения и мужчина 1970 года рождения, — отметил мэр города.

Кулемзин добавил, что после попадания снаряда во двор жилого дома по улице Петровского выбито остекление окон в жилых квартирах и близлежащих магазинах.

В Штабе территориальной обороны добавили, что при обстреле Кировского района была ранена еще одна женщина. Таким образом, количество пострадавших от агрессии ВФУ увеличилось до трех.

Тем временем украинские боевики продолжают хаотичный обстрел центральных районов Донецка. По предварительным данным, два снаряда упали в районе бульвара Пушкина. Ранее под обстрелом оказался проспект Мира, который находится на границе Киевского и Ворошиловского районов.

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