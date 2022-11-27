От снарядов ВФУ в центре Донецка ранена мирная жительница

Под огнем ВФУ оказался также микрорайон Текстильщик. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», в результате чего ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела украинскими РСЗО БМ-21 «Град» жилых кварталов в Ворошиловском районе Донецка ранена мирная жительница. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. При необходимости, переместитесь в укрытие, — отметили в Штабе.

Украинские боевики применяют РСЗО и ствольную артиллерию по жилым кварталам центра Донецка.

В ведомстве подчеркнули, что под огнем боевиков оказался также микрорайон Текстильщик в Кировском районе города. Против населения применяется артиллерия НАТО калибром 155-мм.

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