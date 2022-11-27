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НовостиПолитика27 ноября 2022 9:13

Украинские боевики обстреляли центр Донецка

Под огнем оказался проспект Мира
Виктория ПОДАРОВА
Под ударом вновь оказался Ворошиловский район города

Под ударом вновь оказался Ворошиловский район города

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по центру Донецка, выпустив шесть снарядов. Удар пришелся по Ворошиловскому и Киевскому районам города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Центральные районы Донецка под вражеским огнем. По данным СЦКК в 11:35 из населенного пункта Орловка выпущено 6 снарядов калибром 155 мм. по мирным жителям Ворошиловского и Киевского районов. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, — добавил мэр.

По сообщениям местных жителей, удар пришелся на проспект Мира. Повреждена крыша жилого дома и остекление магазина.

Напомним, что Куйбышевский район Донецка также находится под обстрелом. По поступившей информации в результате обстрела поселка Горняк повреждено здание детского сада. Пострадала кровля, остекление окон, осколками посечены стены.

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