Украинские боевики обстреляли центр Донецка

Под ударом вновь оказался Ворошиловский район города

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по центру Донецка, выпустив шесть снарядов. Удар пришелся по Ворошиловскому и Киевскому районам города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Центральные районы Донецка под вражеским огнем. По данным СЦКК в 11:35 из населенного пункта Орловка выпущено 6 снарядов калибром 155 мм. по мирным жителям Ворошиловского и Киевского районов. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, — добавил мэр.

По сообщениям местных жителей, удар пришелся на проспект Мира. Повреждена крыша жилого дома и остекление магазина.

Напомним, что Куйбышевский район Донецка также находится под обстрелом. По поступившей информации в результате обстрела поселка Горняк повреждено здание детского сада. Пострадала кровля, остекление окон, осколками посечены стены.

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