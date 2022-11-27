Мирный житель подорвался на ВОП в Горловке

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина 1942 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате детонации ВОП по улице Жигулевской, 56 пострадал мужчина 1942 года рождения, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Горловке в результате обстрела поселка Аксеновка в Центрально-Городском районе Горловки погиб мужчина 1974 года рождения. В момент обстрела мужчина находился на приусадебном участке, где разорвались три украинских снаряда.

За сутки украинские боевики выпустили по ДНР порядка 100 снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя, и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждено 18 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

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