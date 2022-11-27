Союзные войска за сутки ликвидировали порядка 120 украинских боевиков

Военнослужащие союзных войск продолжают уничтожать живую силу противника (архивное фото). Фото: ДАН

Союзные войска за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков, а также несколько единиц автомобильной и бронированной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек, — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко подчеркнул, что противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

— Уничтожено до 85 человек личного состава, три танка, шесть бронетранспортеров, две артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат и 20 единиц специальной автомобильной техники, — отметили в Народной милиции.

Таким образом, совокупные потери ВФУ составили 125 боевиков.

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