В Донецке после обстрела Киевского района сообщили о жертвах

Последствия обстрела Киевского района Донецка, в результате которого погиб мужчина. Фото: t.me/dnronline

Более десятка натовских снарядов калибра 155 мм выпустили украинские войска с позиций в Нетайлово в направлении Куйбышевского и Киевского районов Донецка сегодня днем. Такой массированный артудар по городу привел к жертвам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Киевского района погиб мужчина и ранена женщина, - проинформировал он.

Мэр также уточнил, что снаряды повредили кровлю, остекление, хозпостройки и линию электропередач частного жилого дома. Кроме того, в результате обстрела Киевского района пострадал многоквартирный жилой дом - там повреждено остекление, посечен фасад и разрушен бетонный козырек над подъездом.

Тем временем в Кировском районе Донецка получила ранение женщина 1960 года рождения. Там от обстрелов ВСУ пострадали 5 частных домов и был перебит электропровод.

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