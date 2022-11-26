В ЛНР до конца года восстановят еще 40 многоквартирных домов

Строители из Красноярского края уже завершают ремонт крыш многоквартирных жилых домов в поселке Володарск. Фото: ТГ/Пасечник

До конца текущего года в Свердловском районе ЛНР строители восстановят 51 объект. Помощь в этом оказывает Россия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что строители из Красноярского края уже завершают ремонт крыш многоквартирных жилых домов в поселке Володарск.

- В этом году красноярские рабочие восстановят в Свердловском районе ЛНР 51 объект: восемь школ, один детский сад, две больницы, 40 многоквартирных жилых домов, - рассказал руководитель Республики.

По словам Леонида Пасечника, все последние восемь лет ЛНР пыталась решать проблемы малых населенных пунктов своими силами. Но скромный бюджет не позволял провести столь масштабный ремонт жилого сектора.

С приходом России все изменилось. И таких поселков, как Володарск, становится все больше, утверждает врио Главы Республики.

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