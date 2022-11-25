Ополченцы Донбасса могут получить часть военных льгот

Власти России пообещали проработать возможность расширения льгот для военнослужащих, защищающих Донбасс с 2014 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ополченцы Донбасса, принимавшие участие в боевых действиях с 2014 года, могут получить ряд военных льгот. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня провел встречу с матерями участников специальной военной операции.

Среди них была и мать погибшего защитника из ЛНР Константина Пшеничкина, которая поинтересовалась, будут ли те льготы, которые сейчас имеют российские военнослужащие или семьи погибших, распространяться на семьи погибших до 30 сентября.

Президент России напомнил, что сейчас действует закон, по которому все российские льготы распространяются на жителей Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

- Можно ли это распространить, что называется, задним числом начиная с 2014 года? Вы знаете, где один или два юриста, там три или четыре мнения. Но мы поработаем над этим и какую-то систему льготирования сделаем, - пообещал он.

По словам Владимира Путина, он уже обсудил расширение льготных категорий с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой в общих чертах.

- Теперь это будет более конкретное поручение, мы поработаем над этим, - сказал Путин.

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